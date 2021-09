Polen: Grenze im Ausnahmezustand

Der Ausnahmezustand wurde nicht verhängt, als es wirklich eine wirkliche Krise gab, nämlich die Pandemie. Aber weil jetzt 30 Menschen hier an der Grenze stehen, und vielleicht noch Hunderte oder Tausende kommen und in Polen Asyl beantragen könnten, das führt zum Ausnahmezustand. Es wird wohl eine Parlamentssitzung geben, in der wir über den Ausnahmezustand abstimmen werden, und wir sind dagegen.