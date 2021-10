Schwefeldioxidwolke über La Palma

Es entsteht ständig neues Gas, mit nur kleineren Schwankungen. In der letzten Stunde haben wir wieder mehr Gasentwicklung gesehen, dazu kam dann eine große Aschesäule, ziemlich intensiv. Wir werden jetzt abwarten, die Asche scheint sich in Richtung Meer zu bewegen, das wäre am wenigstens giftig für uns.