7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt deutlich - auf jetzt 130

An diesem Donnerstag meldet das Robert Koch-Institut 28 037 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 126 Todesfälle durch Covid-19 in den vergangenen 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz steigt deutschlandweit deutlich - auf 130. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 118 gelesen.

Das geht auch dem täglichen Dashboard des RKI hervor, das jeden Morgen neu veröffentlicht wird.

Weiterhin verzeichnet der Landkreis Mühldorf am Inn mit einer Inzidenz von jetzt 621,5 den bundesweit höchsten Wert.

Diskutiert wird über Impfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will dazu bis Weihnachten eine Entscheidung bekannt geben. Auch in den USA hat BioNTech/Pfizer eine Zulassung seines Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt - und ein Expertengruppe der US-Behörde FDA hatte eine Zulassung befürwortet.

Am Mittwoch hatten SDP, Grüne und FDP angekündigt, dass die sogenannte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" Ende November beendet werden soll. Das gaben die Fraktionschefin der Grünen Katrin Göring-Eckardt, SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese und FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin bekannt.

Katrin Göring-Eckardt erklärte, den Verantwortlichen in den Bundesländern werde ein Instrumentenkasten in die Hand gegeben, mit dem sie je nach Infektionsgeschehen die nötigen Maßnahmen ergreifen könnten.