Gazprom hat seine Förderung in Russland auf Rekordniveau gesteigert, um die russischen Speicher zu füllen. Erst hieß es, der erste November sei der richtige Zeitpunkt, jetzt heißt es, am 7. November sollten die Lager voll sein. Sie müssen exportieren, sonst ersticken sie, verschwenden Investitionen und Arbeitszeit, die sie in die Steigerung ihrer Förderung gesteckt haben, und damit vergeuden sie das Geld der russischen Bevölkerung.