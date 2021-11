Geschlechtsneutrale Wortschöpfung: Kommt das "iel" in Frankreich?

Frankreich steht vor der Einführung eines geschlechtsneutralen Personalpronomens. Das Wörterbuch Le Petit Robert hat den Ausdruck "iel" bereits in seine digitale Ausgabe aufgenommen. "iel" bezeichnet eine Person gleich welchen Geschlechts und wird aus den Pronomen für "er - "il" und "sie - "elle" zusammengesetzt.

Bislang stößt die Kreation nicht auf breite Zustimmung. Das Bildungsministerium äußerte sich ablehnend. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer erklärte, er unterstütze die Ansicht des Nationalversammlungsabgeordneten François Jolivet. Dieser bezeichnete die Aufnahme des Wortes in das Wörterbuch als "einsame Kampagne des Petit Robert" und als "offenkundiges ideologisches Eindringen, das unsere gemeinsame Sprache und deren Einfluss untergräbt".

"Macht der Sprache keine Ehre"

Le Petit Robert ist zufrieden, die Debatte ausgelöst zu haben. "iel" soll im kommenden Jahr Bestandteil der gedruckten Ausgabe des Wörterbuches werden.

Alain Bentolila ist Linguist an der Universität Sorbonne in Paris und urteilte: "Was der Robert (Le Petit Robert; Anm.d.Red.) tut, indem er diese Verwirrung zwischen Geschlecht und Sex legitimiert, erweist der (französischen; Anm.d.Red.) Sprache keinen Dienst und macht ihr keine Ehre."