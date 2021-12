Nicht nur berufsbezogene Impfpflicht: Das sind die neuen Maßnahmen

17:58

Tschechiens abgewählte Regierung hat eine Corona-Impfpflicht für alle Menschen ab 60 Jahren eingeführt. Sie tritt am 1. März 2022 in Kraft, wie der am Freitag im Amtsblatt veröffentlichten Verordnung des Gesundheitsministeriums in Prag hervorgeht. Impfen lassen müssen sich auch Gesundheits- und Pflegepersonal, Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudent.innen, Polizist.innen, Feuerwehrleute und Soldat.inneen.

Die neue liberal-konservative hat sich allerdings gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Und es bleibt abzuwarten, ob diese in die Realität umgesetzt wird.