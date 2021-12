Kurze Verschnaufpause vor Omikron? Euronews am Abend am 13.12.

13:55

In Großbritannien ist erstmals ein Mensch an einer Covid-19-Erkrankung mit der Omikron-Variante gestorben. Das sagte Premier Boris Johnson beim Besuch eines Impfzentrums. Man könne sich also nicht auf die Hoffnung verlassen, dass Omikron nur für milde Verläufe sorge, sondern müsse anerkennen, wie schnell sich die Mutante verbreite, so Johnson. Er warb dafür, schnellstens Angebote für Booster-Impfungen in Anspruch zu nehmen.