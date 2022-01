An diesem 3. Januar 2022 ist die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus laut Robert Koch-Institut auf 232,4 gestiegen. Allerdings gelten die Zahlen von 18 518 bestätigten Ansteckungen und 68 weiteren Todesfällen innerhalb von 24 Stunden weiterhin wegen der Feiertage zum Jahreswelchsel als unzuverlässig.

Den letzten Zahlen zufolge ist die Inzidenz in Deutschland deutlich niedriger als in Frankreich, Spanien oder Italien. In Dänemark liegt die 7-Tage-Inzidenz - Stand 2.1.2022 - bei 2378,1 und damit mehr als zehn Mal so hoch.

Auf Platz 3 der Landkreise mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt der Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. In den vergangenen Wochen und Monaten waren die Infektionszahlen in Norddeutschland viel niedriger gewesen als im Osten und im Süden Deutschlands.

Karte der 7-Tage-Inzidenz vom 3. Januar 2022 Internetseite des Robert Koch-Institut

Am Freitag kommen Bundeskanzler Olaf Scholz, Gesundheitsminister Karl Lauterbach sowie die Minsterpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer mit dem wissenschaftlichen Expertenrat zusammen. Es wird erwartet, dass die Quarantänezeit auch in Deutschland verkürzt wird, wie es in Spanien und Frankreich bereits praktiziert wird.

Als ein besonderes Problem in Deutschland sehen viele Expertinnen und Experten - darunter der Charité-Virologe Christian Drosten - die vielen Ungeimpften. Besonders gefährdet sind die ungeimpften Personen, die über 60 Jahre alt sind.

In den USA erklärte Regierungsberater Anthony am Sonntag, es sei an der Zeit, sich weniger auf die Anzahl der Ansteckungen zu konzentrieren, da jetzt "die Infektionen weniger schwerwiegend" sind . Stattdessen, so Fauci im Interview mit ABC, "ist es viel wichtiger, sich auf die Krankenhauseinweisungen zu konzentrieren".

Während die Zahl der Fälle in den USA in die Höhe geschnellt ist, sind die Zahl der Krankenhausaufenthalte und die Zahl der Todesfälle diesem Anstieg nicht gefolgt.

Fauci äußerte sich optimistisch über Hinweise darauf, dass die Omikron-Variante weniger schwere Erkrankungen verursachen sein könnte. Doch der Virologe warnte auch, die Zahl Krankenhauseinweisungen folge oft erst später.