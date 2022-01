Trump-Anhänger im Wahlkampfmodus

"Trump won" ("Trump hat gewonnen") und "Let's go Brandon" („Auf geht’s Brandon!“) - eine verballhornte Biden-Beschimpfung - mit diesen Schlachtrufen zogen Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump zu seiner ersten Kundgebung vor einer großen Menschenmenge seit Oktober in Florence im US-Bundesstaat Arizona. Im November stehen in den USA Kongresswahlen an. Trumps Thema: Amtsnachfolger Joe Biden versage im Inland – Stichworte Inflation, Kriminalität und illegale Migration und Corona-Infektionen, und im Ausland, Stichwort Afghanistan. Trump hat bislang offengelassen, ob er bei der Präsidentenwahl 2024 noch einmal antreten möchte.

su mit dpa, AFP