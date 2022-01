Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt ist US Außenminister Antony Blinken für einen Kurzbesuch in Kiew gelandet. Im Gepäck hatte er eine weitere Zusage über Waffenhilfen in Höhe von 200 Millionen US Dollar. Blinken sagte bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij, Russland könnte mit seinen Aggressionen "die Büchse der Pandora öffen", es ginge um weit mehr als die territoriale Integrität der Ukraine.

Das ukrainische Volk hat sich 1991 für einen demokratischen und europäischen Weg entschieden und sieht sich seither einer unerbittlichen Aggression aus Moskau ausgesetzt. Antony Blinken US Außenminister

Die USA wüssten von russischen Plänen, die Streitkräfte sehr kurzfristig über die bereits 100.000 Mann weiter aufzustocken. Dies gebe Präsident Putin die Möglichkeit, sehr kurzfristig aggressiv gegen die Ukraine vorzugehen. Zudem verlegt Russland gerade Truppen für gemeinsame Manöver zum ukrainischen Nachbarn Belarus. Moskau lehnt weitere Verhandlungen mit der NATO ab, erst müssten russische Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden.

Die USA und ihre europäischen Verbündeten beschuldigen Putin, die Krise durch die Aufstellung von Truppen entlang der ukrainischen Grenzen weiter zu verschärfen. Es liege nun an ihm und den Russen zu entscheiden, ob sie einmarschieren und schwere wirtschaftliche Konsequenzen tragen wollen.

Russland wiederum vertritt die Position, die USA würden die Situation gezielt anheizen. Der Kreml hatte kritisiert, dass in den USA immer neue Überfallpläne Russlands behauptet würden - ohne einen einzigen Beweis bisher. Russland weist täglich zurück, dass es einen Überfall auf die Ukraine oder gar einen Krieg plane.

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte erneut, „die russische Seite weiß um unsere Entschlossenheit. Ich hoffe, ihr ist auch bewusst, dass der Nutzen von Kooperation deutlich höher ist als der Preis weiterer Konfrontation“.Gleichzeitig warb Scholz für weitere Gespräche mit Russland. „Nach Jahren wachsender Spannungen ist Schweigen keine vernünftige Option.“ Dass Grenzen nicht verschoben werden dürften sei ein Grundprinzip der europäischen Friedensordnung, sagte er. Es müsse die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren gelten.

Am Donnerstag ist Blinken in Berlin, am Freitag treffen sich die Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, in Genf.