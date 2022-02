Billabong Pro Pipeline: Surflegende Kelly Slater in Bestform

Weniger als eine Woche vor seinem 50. Geburtstag gewann der 11-fache Weltmeister Kelly Slater in Oahu, Hawaii, den Titel beim Billabong Pro Pipeline der World Surf League. Slater besiegte den Lokalfavoriten Seth Moniz mit 18,77 von 20 möglichen Punkten.

Kelly Slater sagt, "ich war im Wasser und habe mit mir selbst geredet, mir aufmunternde Worte gesagt. Vertraue dir selbst, atme einfach, nimm alles in dich auf, sei ganz im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist die einfachste und beste Anleitung für mein Leben und für das Leben eines jeden. Eine Menge großartiger Menschen auf dieser Welt haben mir auf meinem Weg geholfen. Ich habe etwas über das Leben und über mich selbst gelernt, und es fühlt sich an, als ob heute alles zusammenkam und es so sein sollte."

Slater gewann vor dreißig Jahren seinen ersten von mittlerweile acht Titeln beim Billabong Pro Pipeline. Es war der 56. Meisterschaftssieg der Surflegende. Slater feiert am 11. Februar seinen 50. Geburtstag.