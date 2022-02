Winterzeit, Robbenzeit: Reburtenrekord auf Helgoland erneut gebrochen

Der Winter ist auf Helgoland Jungrobbenzeit: Gerade erst geboren oder schon ein paar Tage alt, liegen die kleinen Kegelrobben mit ihren Müttern am Strand der Helgoländer Düne und tapsen sich ins Leben. In dieser Saison sind es besonders viele. Rund 700 Geburten zählten die örtlichen Natürschützer:innen vom "Verein Jordsand" bereits.

Immer dabei, Schaulustige, die sich kaum sattsehen können. Doch obwohl die Tiere putzig sind, sollten sich Tourist:innen nicht zu nah heranbegeben, erst recht nicht in der Aufzuchtphase.

Immer mehr Geburten

Dass Robben an der deutschen Nordseeküste wieder zu Scharen vorkommen, ist relativ neu. Vor 100 Jahren waren sie im Wattenmeer so gut wie ausgerottet. Seit der Einführung eines Fangverbots in den 70er Jahren wachsen die Bestände wieder, fast jährlich gibt es Rekorde bei den Geburtenzahlen.