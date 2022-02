no comment

Fast sieht es so aus, als machten die süßen Alpaka mit beim Yoga. Aber sie sind hauptsächlich deshalb dabei, um es den Teilnehmerinnen im kanadischen Winter leichter zu machen, bei ihren Yoga-Übungen ganz im Hier und Jetzt zu sein und so ihr inneres Gleichgewicht besser zu finden. Den Alpaka gefällt die Yoga-Stunde. Schließlich gibt es immer was zu Futtern.