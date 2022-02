Ukraine zu Sanktionen gegen Russland: "Hit more. Hit hard. Hit now"

Papst Franziskus hat sich bei der Generalaudienz am Mittwoch im Vatikan besorgt über die Lage in der Ukraine geäußert. Er trage einen "großen Schmerz im Herzen wegen der Verschlechterung der Situation in der Ukraine. Trotz diplomatischer Bemühungen in den vergangenen Wochen eröffnen sich immer alarmierendere Szenarien", so das Oberhaupt der katholischen Kirche