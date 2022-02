Bericht des Weltklimarats: Millarden Menschen von Auswirkungen des Klimawandels betroffen

Das Zeitfenster, in dem die Weltgemeinschaft wirkungsvolle Klimaschutz-Maßnahmen ergreifen kann, wird immer kleiner. Die Konsequenzen des Klimawandels werden keinen Teil der Welt verschonen. Extremwetter-Ereignisse werden auf allen Kontinenten auftreten, mahnt der zweite Teil des IPCC-Berichts, der an diesem Montag in Genf vorgestellt wurde und sich mit Folgen der Erderwärmung für Menschen, Ökosysteme beschäftigt hat.

"Weltweit führt der Klimawandel zunehmend zu Verwundbarkeiten, Krankheiten, Unterernährung, Bedrohung der körperlichen und geistigen Gesundheit, des Wohlbefindens und sogar zu Todesfällen", schreiben die Autor:innen in der Zusammenfassung des Berichtes. So seien bis zu 3,6 Milliarden Menschen besonders verwundbar. Sie leben zudem in Regionen, die besonders von den Konsequenzen des Klimawandels betroffen sind. Dazu zählen neben West- und Zentralafrika auch Regionen in Südamerika und Asien, Europa und Nordamerika.

Der zweite Teil des aktuellen Weltklimaberichts wurde am Sonntagmorgen verabschiedet und an diesem Montag veröffentlicht. Hunderte von Forscher:innen aus 67 Ländern haben dafür vier Jahre lang hunderte von Studien und Datensätzen ausgewertet. Die endgültige Version der "Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger" mussten am Wochenende von Regierungsvertreter:innen abgesegnet werden.

Auch für die Politik dürfte der Bericht von Interesse sein. Denn es geht um konkrete Zahlen, die genannt werden, um die Länder von Extremwetter-Ereignissen besser zu schützen - etwa beim Küsten- und Hochwasserschutz oder der Umrüstung von Häusern gegen extreme Temperaturen. Das Fazit: Nicht tun wird teurer und schmerzhafter.