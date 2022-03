UPDATE - Krieg in der Ukraine Tag 6: Was inzwischen geschah

+++ Verfolgen Sie die aktuellen Informationen in unseren Nachrichten und weiter unten in unserem Ticker zu Russlands Krieg in der Ukraine +++

In der Nacht auf Tag 6 des Krieges in der Ukraine gab es Sirenenalarm in der Hauptstadt. Auf Bildern des US-Satellitendienstes Maxar war ein enormer Konvoi von russischen Militärfahrzeugen zu sehen, der sich auf Kiew zubewegte.

Auch aus Charkiw wurden Angriffe gemeldet. Dort wurden allein am Montagabend laut ukrainischen Berichten mindestens 11 Menschen getötet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in einer Ansprache die Einrichtung einer Flugverbotszone für russische Raketen, Flugzeuge und Hubschrauber.

Der Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko warnte vor russischen Saboteuren und rief die Bewohnerinnen und Bewohner dazu auf, in ihren Unterkünften zu bleiben. Viele verbrachten die vierte Nacht in den U-Bahn-Stationen. Andere waren in ihre Wohnungen zurückgekehrt und versuchten, sich in den sichersten Räumen aufzuhalten.

Im Internet machen dramatische Bilder die Runde, auf denen auch zu sehen ist, wie ein sieben Jahre alter Junge in einem kalten Keller schläft. Auch unter den laut ukrainischem Innenministerium mehr als 350 getöteten Zivilisten sind inzwischen zahlreiche Kinder.

Immer mehr Menschen versuchen, die Ukraine zu verlassen. An den Bahnhöfen von Kiew und Lwiw (oder Lemberg) gibt es chaotische Szenen, weil sehr viele Frauen und Kinder in die wenigen Züge wollen. Männer im Prinzip zurückgewiesen, weil sie zum Kampf eingezogen werden sollen.

Nur wenige Züge fahren von Lwiw ab

Die Türkei hat am Montagabend den Bosporus und die Dardanellen für Kriegsschiffe gesperrt. Damit schneidet das NATO-Land Moskau eine wichtige Verbindung zum Schwarzen Meer ab.

Bei den Gesprächen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine in Belarus wurde vereinbart, dass die Verhandlungen fortgeführt werden. Ansonsten forderten beide Seiten für die jeweils andere Unannehmbares. So verlangt Russland die Anerkennung der seit 2014 annektierten Krim als russisch.