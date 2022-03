Jeden Tag treffen in Berlin Flüchtlinge aus der Ukraine ein, viele kommen per Zug aus Polen in die deutsche Hauptstadt. Um die Menschen befördern zu können, werden Sonderzüge eingesetzt. Allein am vergangenen Wochenende kamen in Berlin mehr als 20 000 Menschen aus der Ukraine an.

Auf dem Berliner Hauptbahnhof werden sie von Freiwilligen versorgt, können sich stärken und ausruhen, bevor es für die meisten weitergeht. Auch Minderjährige, die ohne ihre Eltern aus der Ukraine geflohen sind, befinden sich unter den Flüchtlingen.