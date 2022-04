🙂Guten Abend!

💥Nach dem Untergang der "Moskwa" greift Russland auch wieder Kiew an. Auf dem Foto oben trauert Oksana Kolesnikova um ihren Sohn. Der 30-Jährige war bei einer Verteidigungseinheit und wurde in Irpin in der Hauptstadtregion getötet.

🇺🇦 Nach 50 Tagen Krieg schimpft Präsident Selenskyj auf "Politiker, die so tun, als hätten sie keine Macht". Der Staatschef hielt seine Ansprache wieder draußen.

👦 Werden ukrainische Kinder verschleppt, um in Russland adoptiert zu werden?

😷 Corona in Shanghai: Ausbrechen aus der Quarantäne unmöglich. Und ein Ende des super strengen Lockdown in der Millionenmetropole ist noch nicht in Sicht.

🚙🏎Tausende Luxus-Autos stecken in belgischen Häfen fest - unser Reporter hat nachgefragt.

💸 Elon Musk will die totale Kontrolle über Twitter - warum das problematisch ist.

⚽️Irgendwas war anders als sonst in Barcelona: 30.000 Eintracht-Fans waren im Camp Nou und Frankfurt hat gewonnen.

🐰🐣🐰Haben Sie ein schönes Osterwochenende!

Unseren Newsletter auf Telegram gibt es jeden Abend unter @euronewsde