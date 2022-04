51 Tage Krieg in der Ukraine: 900 Tote in Kiew, viel mehr in Mariupol?

In der Hauptstadtregion der Ukraine inzwichen 900 tote Zivilisten gefunden worden. Der Polizeichef der Region Kiew Andriy Nebytow erklärte, dass die Leichen an die Gerichtsmedizin übergeben wurden. Mehr als 350 Tote wurden in Butscha geborgen. In Borodjanka und Makarow wird unter den Trümmern der zerstörten Gebäude weiterhin nach Opfern gesucht.

In Mariupol liegen weiter Tote auf den Straßen, Menschen sammeln Feuerholz zum Kochen

Das historische Zentrum der von russischen Truppen besetzten Stadt Mariupol ist fast völlig zerstört.

Doch die Bombardierungen dauern an. Einige Menschen wagen sich dennoch nach draußen - vor allem um Feuerholz zu suchen, um etwas zu kochen.

Viele Tote, die niemand bergen konnte, liegen auf den Straßen.

Der Bürgermeister von Mairupol, Vadym Boychenko, geht davon aus, dass bis zu 20.000 Menschen in seiner Stadt getötet worden sein könnten.

Schüsse auf Busse in der Region Luhansk

Auf der Fahrt von der Stadt Starobilsk in der Region Luhansk in die Stadt Dnipro wurden durch Schüsse auf Busse mehrere Menschen getötet und verletzt. Das sagte die Ombudsfrau Lyudmyla Denisova.

In Popasna bei Luhansk leisten die ukrainische Armee und einige Zivilisten erbitterten Widerstand - trotz der ständigen russischen Bombardements auf dieses kleine Dorf im Osten der Ukraine.

Wassili, der in Popasna lebt, erklärt, warum er noch da ist: "Ich habe meine Kinder weggeschickt und bleibe mit meiner Frau im Keller. Ich will nicht weggehen. Wer braucht das schon in so einem Alter. Die Leute gehen nach Dnipro oder anderswohin. Das ist keine Lösung. Es ist besser, am selben Ort zu bleiben und zu schauen, was passiert. Es gibt genug zu essen "

Im Krankenhaus von Dnipro liegen auch viele verletzte Kinder, die im Krieg ihre Eltern verloren haben.

Minen in den Regionen Tschernihiw und Kiew

Laut ukrainischen Behörden sind 70 Prozent der Infrastruktur von Tschernihiw zerstört. Neben dem Wiederaufbau gibt es das enorme Problem der Minen, die auf Brücken und Straßen liegen - auch in den Vororten von Kiew, aus denen Russlands Armee vor mehr als 10 Tagen abgezogen ist.