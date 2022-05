Ukraine-Krieg Tag 72 - Euronews am Abend am 05.05.22

🙂 Guten Abend!

💥 Der Kampf um das Azovstal-Werk in der Ukraine ist nicht beendet - und in Charkiw hat die ukrainische Armee Russlands Truppen offenbar zurückgedrängt. Das ist die Lage an der Front an diesem Donnerstag.

😢 Die 87-jährige Holocaust-Überlebende Ukrainerin Elvira berichtet vom Horror in Mariupol, dem sie mit knapper Not entkommen ist.

🔴 Alexander Lukaschenko steht weiter treu an Wladimir Putins Seite, doch der Präsident von Belarus hat auch eine besondere Sicht auf den Krieg in der Ukraine.

🌍 Derzeit MEISTGEKLICKT bei uns im Internet: 12 Generäle aus Russland offenbar mit Hilfe der USA in der Ukraine getötet.

⛽️ Es geht ums Öl: Sorge um 2.000 Arbeitsplätze in der PCK-Raffinerie in Brandenburg zeigt eine Kluft zwischen Ossis und Wessis.

😷 Wie ist das eigentlich mit Covid-19 und der Übersterblichkeit?

🚇🚌 Laut Umfrage will ein Drittel der Menschen in Deutschland gar kein 9-Euro-Ticket. Die besonders günstigen Abos gibt es ab Juni - für die drei Sommermonate.

