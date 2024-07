Angela Merkel wird 70: Wie beliebt ist die Ex-Kanzlerin noch?

Von Euronews mit AP, RTL/ntv

In den sozialen Netzwerken gibt es viele Glückwünsche an Angela Merkel zu ihrem 70. Geburtstag. Und eine Umfrage zeigt die Popularität der CDU-Politikerin.

Angela Merkel feiert an diesem 17. Juli 2024 ihren 70. Geburtstag. Was die ehemalige deutsche Kanzlerin an ihrem Ehrentag unternimmt, ob und wo sie feiert, das fragen sich wohl viele. In der Öffentlichkeit ist Angela Merkel nur noch selten zu sehen, zuletzt u.a. bei der Verabschiedung des Grünen-Abgeordneten Jürgen Trittin, der wahre Lobeshymnen auf sie sang.

Auch laut der jüngsten Forsa-Umfrage für RTL/ntv blicken die Menschen in Deutschland eher zufrieden auf die Regierungsjahre der CDU-Kanzlerin zurück. 74% sagen die Merkel-Zeit waren "eher gute Jahre", 22% "eher schlechte Jahre". Journalist Nikolaus Bloome unterstreicht als "Funfact", dass auch die allermeisten Anhängerinnen und Anhänger des Bündnis Sahra Wagenknecht mit Merkel zufrieden sind: BSW-Anhänger sagen zu 82% "eher gute Jahre", CDU/CSU zu 85%, AfD zu 47%.

Dabei war Angela Merkel vor allem wegen ihrer Politik des "Aussitzens" teils heftig kritisiert worden.

Viele Glückwünsche in den sozialen Medien

Bundeskanzler Olaf Scholz gratuliert mit den Worten: "Angela Merkel kann auf eine beeindruckende politische Laufbahn zurückblicken. Sie begann furios mit dem Gewinn der Demokratie in Ostdeutschland und der deutschen Einheit, was mich bis heute sehr bewegt. Unermüdlich hat sie sich für das Land eingesetzt. Alles Gute zum Geburtstag!"

CDU-Chef Friedrich Merz - zu dem Merkel viel Distanz hält - schreibt auf X: Liebe Angela #Merkel, herzliche Glückwünsche zu Deinem 70. Geburtstag! Rund drei Jahrzehnte lang hast Du die Politik unseres Landes geprägt und Verantwortung übernommen: In der CDU, im Parlament und in der Regierung. Wir freuen uns auf den Festakt im Herbst!"

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder gesteht auf X ein, dass sich sein Verhältnis zu Merkel erst im Laufe der Jahre verbessert hat.

Die politischen Memoiren, die Angela Merkel mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann verfasst hat, erscheinen am 26. November 2024 bei Kiepenheuer & Witsch und gleichzeitig in 30 Sprachen.