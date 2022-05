🙂 Hallo!

🇺🇦🇷🇺 Was wird aus den Kämpfern, die nach Wochen aus dem Azovstal-Werk in Mariupol evakuiert wurden? Viele von ihnen sind verletzt. Russland sieht das Asow-Battaillon als "terroristisch" und hat viele ukrainische Kämpfer in russisch kontrollierte Gebiete gebracht.

"Ich habe Angst, dass Putin kommt" - ein Bericht aus Transnistrien.

🇫🇮🇸🇪 Finnland und Schweden wollen gemeinsam in die Nato. Doch was macht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der die Norderweiterung skeptisch sieht?

💵💸 Kommt jetzt der Marshall-Plan für die Ukraine? Wie soll der Wiederaufbau organisiert werden?

📲 In den sozialen Netzwerken sorgen die Aufnahmen des russischen Super-Panzers BPMT Terminator-2, der in der Ukraine gesichtet wurde, für Furore.

📨 Auch nach der Wahl gibt die politische Lage im Libanon Anlass zur Sorge.

🎥 Heute Abend hat das Filmfestival von Cannes begonnen - bei schönstem Wetter in Südfrankreich - überschattet diesmal nicht von Corona, sondern vom Krieg in der Ukraine.

🦋 Ihnen eine schöne Zeit! Jeden Abend verschicken wir einen Newsletter auf Telegram - Sie finden uns dort unter @euronewsde