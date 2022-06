Dänemark stimmt für Abschaffung von EU-Verteidigungsvorbehalt

In Dänemark ist eine deutliche Mehrheit für die Abschaffung des sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalts. Ersten Prognosen der Fernsehsender DR und TV2 zufolge stimmten bei dem Referendum fast 70 Prozent der Wähler:innen dafür, Dänemarks 30 Jahre altes Opt-out aus der gemeinsamen Verteidigungspolitik der Europäischen Union aufzugeben. Das bedeutet, dass sich Dänemark künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit - zum Beispiel an militärischen EU-Missionen - beteiligen könnte.

Dem Sender TV2 zufolge haben 66,6 Prozent für die Beendigung des Opt-out gestimmt, 33,4 Prozent dagegen. Der öffentlich-rechtliche Sender DR gab die Zahl der Befürworter mit 69 Prozent an, dagegen stimmten 30,9 Prozent.

Der Ausgang des Referendums liefert ein weiteres Beispiel dafür, dass europäische Länder als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine engere Verteidigungsbeziehungen mit Verbündeten anstreben. Es folgt den historischen Bewerbungen Schwedens und Finnlands, der NATO beizutreten.

Der Haupteffekt des Verzichts auf das Opt-out wird darin bestehen, dass dänische Vertreter:innen anwesend sein dürfen, wenn andere EU-Kolleg:innen Verteidigungsthemen diskutieren. Dänische Streitkräfte können sich zudem an EU-Militäroperationen beteiligen.