Ein Fünftel der Ukraine besetzt

Russland hat seit seinem Einmarsch etwa ein Fünftel des ukrainischen Territoriums erobert und will weiterzumachen, "bis alle Ziele erreicht sind", so Moskau.

Die heftigsten Kämpfe konzentrieren sich auf die Industriestadt Sieverodonetsk, russische Streitkräfte machen langsame, aber stetige Fortschritte und drängt die Verteidiger in den Regionen Luhansk und Donezk weiter zurück. Angeblich zieht Russland weitere Truppen zusammen, um weiter Richtung Westen nach Slowjansk vorzustossen.

Trotz hoher Verluste – der ukrainische Präsident spricht von 100 toten Soldaten am Tag – werde die Ukraine die russische Invasion abwehren, so Wolodymyr Selenskyj beim Besuch eines Krankenhauses in Kiew:

"Vor genau einhundert Tagen sind wir alle in einer anderen Wirklichkeit aufgewacht. Wenn die Ukrainer nicht von der Morgensonne geweckt werden, sondern von den Explosionen der Raketen, die unsere Häuser treffen, dann wachen veränderte Ukrainer auf."

Es gibt drei Worte, für die wir nach acht Jahren und hundert Tagen kämpfen: Frieden, Sieg, Ukraine. Wolodymyr Selenskyj Präsident der Ukraine

Nicht nur in den umkämpften Gebieten, sondern auch in anderen vom Krieg betroffenen Städten sind die Menschen auf Hilfe angewiesen. Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar wurden Tausende Zivilisten getötet, Millionen sind auf der Flucht, Städte wurden und werden in Schutt und Asche gelegt.