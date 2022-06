Bei dem Ölleck vor der Küste Schwedens handelt es sich um Kienöl

Bei einem neuen Leck im Bottnischen Meerbusen zwischen Schweden und Finnland wird befürchtet, dass es sich um Kienöl handeln könnte. Durch Wasserdampfdestillation von Stümpfen, Nadel, Zweigen und Zapfen von Kiefern oder Pinien wird das Öl gewonnen. Es wird für gewöhnlich als Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel oder Insektizid verwendet. Wie alle Öle löst es sich nicht in Wasser und ist leicht entflammbar.

Erst in der vergangenen Woche wurde zwischen Schweden und Finnlands Küsten ein mutmaßlicher Ölteppich auf einer Fläche von 77 Quadratkilometern entdeckt. Dieser erstreckt sich nördlich von Gävle bis nach Härnösand - eine Entfernung von etwa 32 Kilometern. Der Ölteppich befindet sich etwa 16 Kilometer vor der Küste. Das schwedische Fernsehen SVT hat den Schiffsverkehr in dem Gebiet überprüft. Es wird vermutet, dass die Verschmutzung von einem Schiff stammen könnte, das Kienöl nach Piteå geliefert hat.

Die Expertin für Ölsanierung, Ingrid Håstad, erklärt, dass das Öl klebrig ist, wenn es heiß ist, und dann hart wird, wenn es kalt ist. Die fatalsten Auswirkungen habe das Kienöl an Land, wenn es an die Strände gelange und mit Tieren, Pflanzen und Menschen in Berührung käme, so Håstad.

Die Küstenwache bestätigt, dass sie Schiffe kontrolliert hat, die nach Piteå gefahren sind. Möglicherweise hat eines der Schiffe seine Tanks auf See gereinigt.