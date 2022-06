NATO will Zahl der Schnelleingreiftruppe drastisch erhöhen

Die NATO-Schnelleingreiff-Gruppe soll stark aufgestockt werden. Das kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stolteberg heute in Brüssel an. Die Eingreiftruppe NRF umfasst bislang 40,000 Soldaten. In einer Pressekonferenz sagte Stoltenberg: "Wir werden unsere Gefechtesverbände an der Ostflanke der Allianz auf Brigade-Niveau ausbauen. Wir werden die NATO-Reaktionstruppen umbauen und die Zahl unsrer Schnelleingreiff-Truppe auf über 300 Tausend erhöhen"

Der vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs geplante Umbau der ist Teil eines neuen Streitkräfte-Modells für das gesamte Bündnisgebiet.

NATO-Gipfel in Madrid

Unklar ist, ob der NATO-Gipfel, der diese Woche in Madrid stattfindet, Ankaras Weigerung überwinden wird, Schweden und Finnland ins Bündnis aufzunehmen. Die Türkei begründet dies mit einer angeblichen Unterstützung der beiden Länder für kurdische Gruppierungen, die die Türkei als Terrororganisationen einstuft. Schweden und Finnland weisen dies zurück.