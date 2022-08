Der 17-jährige Mack Rutherford, ein belgisch-britischer Teenager ist kurz vor seinem Zie. Nur noch ein Flug, dann hat er es geschafft und wird der jüngste Mensch sein, der allein in einem Flugzeug die Welt umrundet hat.

Am Dienstag landete er nach seiner vorletzten Etappe in der Nähe der belgischen Stadt Chaleroi. Der letzte Flug der Reise wird ihn in nach Bulgarien führen - von dort aus startete er seine Weltumrundung im März mit noch 16 Jahren. Wenn alles gut geht und das Wetter mitspielt, führt seine Route über die Slowakei bis zum Flughafen der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Der junge Pilot vor dem Start seiner Weltumrundung in Sofia im März. Valentina Petrova/Valentina Petrova

Rutherford fliegt eine Shark, eines der schnellsten Ultraleichtflugzeuge der Welt mit einer Reisegeschwindigkeit von 300 Kilometer pro Stunde. Es wurde speziell für die lange Reise ausgerüstet wurde. Es ist zudem dasselbe Flugzeug, das bereits seine 19-jährige Schwester Zara Rutherford benutzte, als sie Anfang dieses Jahres den Weltrekord als jüngste Frau im Alleinflug um die Welt aufstellte.

Mack Rutherford wird mit seiner Reise den Briten Travis Ludlow abzulösen, der 2021 mit 18 Jahren den Rekord aufstellte, als er ebenfalls einmal um die Erde flog.