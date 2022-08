Präsidentschaftswahlen in Brasilien: Schlagabtausch der Kandidaten

Wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in Brasilien haben sich die Kandidaten Lula da Silva und Amtsinhaber Jair Bolsonaro den ersten persönlichen Schlagabtausch in einer öffentlichen Debatte geliefert. Die Debatte wurde von Millionen Wählern verfolgt, die Kandidaten kämpften mit harten Bandagen:

Jair Bolsonaro, der amtierende Präsident, legte vor:

Ihre Regierung war von Kleptokratie geprägt, eine Regierung, die auf Raub basierte, und diese Diebstähle dienten dazu, Unterstützung im Kongress zu gewinnen, nicht nur für den Präsidenten Lula, sondern auch der Korruption innerhalb des Kongresses. Nichts rechtfertigt also die verlogene Antwort, die Sie in dieser Angelegenheit gegeben haben. Ihre Regierung war die korrupteste Regierung in der Geschichte Brasiliens.

Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva konterte mit einer Reihe von ihm beanspruchter Erfolge unter seiner Präsidentschaft:

Es ist unfassbar, was wir gerade gehört haben. Der Präsident sollte besser darüber informiert sein, dass es unsere Regierung war, die Petrobras zu der Größe gebracht hat, die es hat, mit einer Kapitalisierung von 70 Milliarden Real. Der Präsident sollte wissen, dass meine Regierung durch die größte Politik der sozialen Eingliederung gekennzeichnet war, durch die Schaffung der meisten Arbeitsplätze.

Vier weitere Kandidaten machen sich Hoffnungen auf die Präsidentschaft, allerdings liegen sie in den Umfragen weit zurück. Lula führt derzeit mit 47% vor Bolsonaro mit 32%.