Ausbildung für 15 000 ukrainische Soldaten in Deutschland und Polen

Die Außenministerinnen und Außenminister der EU sind in Luxemburg zu Beratungen über Hilfe für die Ukraine zusammengekommen. Geplant ist unter anderem eine Ausbildungsmission für 15 000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten. Um russische Angriffe auf die EU-Ausbildungsmission auszuschließen, sollen die Trainings ab Mitte kommenden Monats in Polen und Deutschland stattfinden.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte zu Beginn des Treffens: "Die sozioökonomischen Folgen des Krieges dauern an. Dieser Krieg sendet weiterhin Schockwellen durch die Welt. Russland wird mehr und mehr isoliert, wie wir an der Abstimmung bei den Vereinten Nationen sehen konnten. Moralisch, politisch und sogar militärisch verliert Russland diesen Krieg, also müssen wir die Ukraine weiter unterstützen, und das werden die Minister heute beschließen."

Borrell erläuterte über Twitter, dass die militärische Unterstützung einen Umfang von 3,1 Milliarden Euro haben werde, Die jüngsten russischen Angriffe hätten die Entschlossenheit der EU nicht erschüttert, sondern nur verstärkt.

Einigkeit besteht auch über ein 500 Millionen Euro Programm zur Beschaffung von Waffen und Ausrüstung für das ukrainische Militär. Beschlossen werden sollte in Luxemburg auch die Verhängung von neuen Iran-Sanktionen. Nur die Form ist noch offen.