Niedrigwasser in der Donau: Schwere Zeiten für die Binnenschifffahrt

Die schwerste Dürre seit Jahrhunderten hat in Ländern, deren Wirtschaft eng mit der Donau verbunden ist, schwere Schäden verursacht.

Niedrige Wasserstände haben der Binnenschifffahrt zugesetzt und den auch vom Krieg in der Ukraine bereits beeinträchtigten Wirtschaftszweigen weitere Schwierigkeiten bereitet.

Besonders betroffen waren und sind in Rumänien die Landstriche nahe der Donaumündung und der Hafen von Constanta.

Rettungsanker ukrainisches Getreide

Der Binnenschiffer Edmon Șandru sagt: „Wir haben Einheiten von 1000, 1200 Tonnen. In der Zeit, als es kein Wasser gab, haben wir etwa 700, höchstens 740 Tonnen geladen, also rund die Hälfte. Wir konnten nur etwa 60 Prozent unseres Laderaums nutzen."

Die hohe Nachfrage nach ukrainischen Getreideverschiffungen von den Donauhäfen Reni und Ismail aus, war für die Schiffer ein Rettungsanker. Auf der Strecke Tulcea-Galati-Constanta waren die Wasserstände ausreichend, um den Hafen von Constanta zu erreichen.

Daniel Georgescu, Mitarbeiter der Wasserstraßenverwaltung von Constanța, erläutert: „Aus meiner Sicht war es eine Notlage. Der niedrigste Pegelstand, der in unserem Bezirk gemessen wurde, war 1,40 Meter in Cernavodă. Jetzt sind es 4,70 Meter. Das war ein sehr starker Rückgang. Es war der schwierigste Sommer der elf Jahre, in denen ich dieses Unternehmen leite."

Anfang August untersagten die Behörden die Verwendung von Wasser aus der Donau für Bewässerungszwecke. Zwei Monate lang konnten die Weizen-, Mais- und Sonnenblumenfelder nur auf Regen hoffen, jetzt scheint sogar die Herbsternte in Gefahr.

Weiter flussaufwärts in Serbien gibt es ähnliche Bedenken. Auch hier ist man auf Wasser aus der Donau angewiesen.

Klimaforscher Vladimir Djurdjevic erläutert: „Aufs Jahr gesehen haben wir mehr oder weniger die gleichen Niederschläge wie in der Vergangenheit, wir haben sogar einen leichten Anstieg der jährlichen Niederschlagsmenge. Aber es gab während des Jahres eine Umverteilung. Das heißt: Die regenlose Zeit hat sich ausgedehnt, es gab dann deutlich höhere Niederschlagsmengen innerhalb kurzer Zeit."

euronews-Mitarbeiterin Diana Sobaru berichtet: „Wie eine Kettenreaktion werden sich all diese Auswirkungen der Dürre, die sich auf den Pegel der Donau ausgewirkt hat, in der Wirtschaft bemerkbar machen, meinen Fachleute. Es hat bereits begonnen, sich in einem Preisanstieg bemerkbar zu machen. Die Lage wird in der nächsten Zeit noch schlimmer werden.“