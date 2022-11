Tausende Menschen versammelten sich an diesem Mittwoch vor den Toren der Armeekasernen unter anderem in Rio de Janeiro, Brasilia und Sao Paulo. Sie forderten einen Putsch, um die Machtübernahme des Linken Luiz Inácio Lula da Silva zu verhindern. Bei den Präsidentschaftswahlen am vergangenen Sonntag gewann er mit fast zwei Punkten Vorsprung vor dem rechtsextremen Jair Bolsonaro.

Seitdem ist die Situation angespannt in der Anhängerschaft Bolsonaros. Sie hat nicht nur ihre Appelle an die Armee ausgeweitet, sondern auch, unterstützt von Tausenden LKW-Fahrern, Hunderte von Autobahnen im ganzen Land blockiert . Drei Tage nach der Wahl waren noch immer mindestens 167 der fast eintausend Straßen gesperrt, die am Montag blockiert worden waren.

Das Schweigen des scheidenden Präsidenten hatte die Proteste 48 Stunden lang befeuert. Schließlich wendete sich Bolsonaro am Dienstag in einer kurzen Presseerklärung an die Presse, um die Proteste zu rechtfertigen.

Ohne seine Niederlage ausdrücklich anzuerkennen, bekräftigte er, dass er sich an die Verfassung halten werde. Anschließend an Bolsonaros Rede sagte Stabschef Ciro Nogueira, Bolsonaro habe ihn dazu ermächtigt, den Übergangsprozess einzuleiten.

"Als Präsident und als Bürger werde ich mich weiterhin an alle Gebote unserer Verfassung halten." Jair Bolsonaro Präsident Brasilien

Derweil bereitet der Wahlsieger Lula da Silva seine Rückkehr in das Präsidentenamt am 1. Januar vor, er steht vor großen Herausforderungen in turbulenten Zeiten für sowohl die brasilianische als auch die Weltwirtschaft. Nach der stürmischen Ära von Jair Bolsonaro ist das Land stark polarisiert.