Video. 20 Jahre Haft: Brasilien will Abtreibungen weiter kriminalisieren

Am Sonntag sind Frauen in Rio de Janeiro auf die Straße gegangen, um gegen einen von konservativen Abgeordneten eingebrachten Gesetzesentwurf zu protestieren, der Abtreibungen weiter kriminalisieren würde. Einige Frauen trugen rote Umhänge und weiße Hauben, ein Kostüm aus der Verfilmung von Margaret Atwoods Roman "The Handmaid's Tale", in dem Frauen in einem patriarchischen Staat leben und weitgehend rechtlos sind. Im Falle einer Verabschiedung des Gesetzes würde ein Schwangerschaftsabbruch nach 22 Wochen als Mord behandelt, auch im Falle einer Vergewaltigung. Das brasilianische Strafgesetzbuch sieht für Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, zwischen einem und drei Jahren Gefängnis vor. Sollte der Gesetzesentwurf in Kraft treten, würde sich das Strafmaß auf bis zu 20 Jahre erhöhen. Der linke Präsident Luiz Inacio Lula da Silva bezeichnete den Gesetzentwurf als "wahnsinnig" und erklärte, seine Regierung werde die geltenden Gesetze verteidigen, die Vergewaltiger bestrafen und ihre Opfer mit Respekt behandeln. Auch in anderen Städten in Brasilien gab es Proteste.