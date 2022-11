Nach dem Abzug der russischen Armee aus Cherson im Süden der Ukraine bemühen sich Kiews Truppen nun, die Region zu kontrollieren. Die ukrainischen Militäreinheiten warnten die Bürgerinnen und Bürger jedoch, dass eine Rückkehr derzeit noch sehr unsicher sei. Das Risiko sei hoch, dass Russland die befreiten Siedlungen beschießen könnte.

Man verstehe, dass die Menschen so schnell wie möglich in Ihre Heimat zurückkehren wollten, hieß es. Das Gebiet solle nun auch von Sprengstoffexperten untersucht werden.

Melonen waren wichtiges Handelsprodukt

Die ukrainischen Soldaten sind von den Einwohnern euphorisch begrüßt worden - dabei spielte auch ein ganz spezielles Siegessymbol eine große Rolle: die Wassermelone. In sozialen Netzwerken kursierten Videos, die etwa einen ukrainischen Soldaten zeigen, der eine der großen runden Früchte in der Hand hält und von einer Menschenmenge euphorisch bejubelt wird. Vielfach geteilt wurde auch ein Foto, das eine ukrainische Flagge auf einer gigantischen Melonen-Statue zeigt.

Die Region Cherson mit ihren warmen Sommern ist bekannt für ihre Wassermelonen. Dass das beliebte Obst in der vergangenen Saison in die Hände der russischen Besatzer fiel, schmerzte die Ukrainer auch finanziell, denn die Früchte sind ein wichtiges Handelsprodukt.

Großteil Chersons ist noch in russischer Hand

Nach erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensiven gaben die russischen Truppen in der vergangenen Woche alle Orte nordwestlich des Flusses Dnipro auf. Zwar haben die Russen damit noch immer die Kontrolle über einen Großteil Chersons, der auf der anderen Flussseite liegt. Doch der Sieg über die gleichnamige Gebietshauptstadt steht für die Ukrainer symbolisch für die Rückeroberung der gesamten Region - und damit auch der Melonen-Felder.

Selbst hochrangige Politiker wie der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, versehen ihre Mitteilungen über Cherson in diesen Tagen mit Melonen-Emojis.

Mehrere ukrainische Unternehmen integrierten die Melone zudem kurzerhand in ihr Firmenlogo. Und die ukrainische Post kündigte anlässlich des Siegs in Cherson den Druck einer Sonder-Briefmarke an, mit einem Wassermelonen-Stück als Motiv.