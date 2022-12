Wollten Reichsbürger Putsch in Deutschland? Polizei nimmt 25 Personen fest

Deutschlandweit haben etwa 3.000 Beamte an diesem Mittwochmorgen Razzien in der Reichsbürger-Szene durchgeführt. Dabei wurden mindestens 25 Personen festgenommen.

Einige der sogenannten Reichsbürger und Querdenker sollen einen Putsch in Deutschland und einen Sturm auf den Reichstag in Berlin geplant haben.

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Karlsruhe teilte mit: "Den Angehörigen der Vereinigung ist bewusst, dass dieses Vorhaben nur durch den Einsatz militärischer Mittel und Gewalt gegen staatliche Repräsentanten verwirklicht werden kann“, heißt es in der Mitteilung. „Hierzu zählt auch die Begehung von Tötungsdelikten."

Vernehmungen sollen rasch beginnen

Festgenommen wurden die Menschen den Angaben nach in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen sowie jeweils eine Person in Österreich und Italien. Durchsuchungen habe es darüber hinaus in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gegeben.

Noch am Mittwoch wollte die Bundesanwaltschaft mit der Vernehmung der ersten Festgenommenen beginnen, wie die Sprecherin sagte.

Was sind Reichsbürger?

Reichsbürger sind Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland und ihre staatlichen Strukturen nicht anerkennen. Sie behaupten, das Deutsche Reich, 1871-1945, würde weiter existieren. Sie weigern sich oft, Steuern zu zahlen. Oft stehen sie im Konflikt mit Behörden. Der Verfassungsschutz rechnet der Szene in Deutschland 21 000 Anhänger zu.

Bei einer Razzia im Jahr 2016 hatte ein sogenannter Reichsbürger im bayerischen Georgensgmünd auf vier Polizisten geschossen. Einer von ihnen erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das Spezialeinsatzkommando wollte die Waffen des Jägers beschlagnahmen.