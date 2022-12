Nach Massenkeulung: Was wird aus Dänemarks Nerzzüchtern?

Nie im Leben hat der Poul Erik Vestergaard daran gedacht, kurz vor der Rente ein neues Unternehmen mit zu gründen.

Doch dann kam die Pandemie und machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Vestergaard war Nerzzüchter und betroffen von der Massenkeulung seiner Tiere, die die dänische Regierung aus Angst vor einer Corona-Mutation unter Nerzen beschlossen hatte.

Nun braut Vestergaard Bier. Gemeinsam mit seinem Sohn Martin und einem Jugendfreud begannen die drei in der heimischen Küche mit dem Bierbrauen, im Frühjahr wird die Brauerei ihren Betrieb aufnehmen. Acht verschiedene Sorten sollen gebraut werden, potenzielle Kunden können es in der hauseigenen Bar probieren.

"Ich hätte mir nie vorstellen können, das zu tun. Sie hatten dieses Hobby, und sie waren kurz davor, es auf eine neue Ebene zu heben. Es wird aufregend: ein neues Kapitel!", kommentiert der 62-Jährige.

Auch wenn die Nerzzucht in Dänemark ab kommendem Jahr wieder erlaubt ist, denkt der frühere Nerzfarmer nicht an eine Rückkehr in seinen alten Beruf. Der 62-Jährige profitierte von einem staatlichen Hilfsprogramm, das ehemalige Nerzzüchter unterstützt, die durch die Keulung ihre Lebensgrundlage verloren hatten.

"Nerzfarmer sind eine sehr unternehmerische Gruppe, die unbedingt neu anfangen will. Wenn sie keine Nerzfarmen mehr haben wollen, dann müssen sie etwas anderes machen. Heute gibt es praktisch niemanden mehr, der Nerzzüchter war, der nicht in irgendeiner Form einen Job hat oder ein anderes Unternehmen gegründet hat. Und dann gibt es natürlich eine große Gruppe von Nerzzüchtern, die in den Ruhestand gegangen sind", kommentiert Bent Mikkelsen, Projektleiter für Unterstützung der einstigen Nerzzüchter.