100.000 Ukrainer: Plant Russland eine Massendeportation in Cherson?

Russische Beamte und Besatzungsbehörden bereiten möglicherweise eine Massendeportation ukrainischer Bürger aus den besetzten Gebieten in die Russische Föderation vor.

Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, dass der russische Ministerpräsident Mitte Dezember einen Regierungserlass zur "Mobilisierung von Einnahmen" herausgegeben hat, um bis zu 2,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Ausgaben für die von Moskau als "potenzielle Umsiedlung" bezeichnete Deportation aus der Region Cherson nach Russland zu finanzieren.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete, Iryna Vereshchuk reagierte mit der Aussage, dass russische Beamte und Besatzungsbehörden möglicherweise die Umsiedelung von mehr als 100.000 Menschen aus der Region Cherson nach Russland planen würden, da Russland weitere Gebietsverluste befürchte.

Laut Vereshchuk sei bereits eine unbestimmte Anzahl ukrainischer Bürger in 57 Regionen Russlands zwangsumgesiedelt worden, darunter auch in den Fernen Osten und nach Sibirien.

"Unsere Geheimdienstquellen bestätigen, dass Russland wirklich versucht, einen weiteren Akt des Völkermordes zu begehen, ich würde es nicht einmal Deportation nennen, denn die gewaltsame Vertreibung ukrainischer Bürger ist ein Akt des Völkermordes, und natürlich werden sie [die Russen] dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ich möchte an hochrangige Beamte des feindlichen Staates appellieren, dass sie sorgfältig darüber nachdenken, bevor sie so etwas tun, denn jeder wird zur Rechenschaft gezogen werden - von denjenigen, die solche Dekrete genehmigt haben, bis hin zu dem Fahrer, der die Ukrainer gewaltsam in das russische Hoheitsgebiet gebracht hat", so Vereshchuk.

Nach Einschätzung des US-amerikanischen Thinktanks ISW wäre eine Zwangsdeportation ukrainischer Bürger in die Russische Föderation eine geplante ethnische Säuberung und damit um ein Verstoß gegen die UN Konvention zur Verhütung von Völkermord. Die Denkfabrik meint auch, die russischen Besatzungsbehörden wollen die Bewohner der besetzten Gebiete weiter zur Annahme russischer Pässe nötigen.

Der Gouverneur der Region Saporischschja berichtete, dass die russischen Besatzungsbehörden auf der Suche nach Arbeitern für das Kernkraftwerk Saporischschja sind, weil sich rund 1.500 Beschäftigte des Kernkraftwerks weigerten, russische Pässe anzunehmen und einen Vertrag mit Rosatom zu unterzeichnen, um weiter im Kernkraftwerk arbeiten zu können. Und laut ISW holen die Besatzungsbehörden weiter russische Staatsbürger für zivile Aufgaben in den besetzten Gebieten.