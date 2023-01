Die italienische Polizei hat ein neues Versteck des am Montag festgenommenen Cosa Nostra-Chefs Matteo Messina Denaro entdeckt.

Es handelt sich um eine weitere Wohnung in der sizilianischen Kleinstadt Campobello di Mazara, unweit seines Geburtsortes Castelvetrano.

Wie lokale Medien berichteten, soll es in der Wohnunges auch einen versteckten Raum geben, der als Bunker bezeichnet wird. Die Polizisten stellten nach den Medienangaben zahlreiche Luxusgüter, jedoch noch keine Waffen sicher.

Die Sicherheitsbehörden wollen mit den Durchsuchungen weitere Erkenntnisse über die Organisation der sizilianischen Cosa Nostra gewinnen.

Messina Denaro, der 30 Jahre lang untergetaucht war und sich der Verhaftung entziehen konnte, wurde in am Montagmorgen einer Privatklinik in Palermo festgenommen, wo er sich schon seit rund einem Jahr immer wieder wegen einer Krebserkrankung behandeln ließ.

Danach wurde er in ein Hochsicherheitsgefängnis in der Stadt L'Aquila in den Abruzzen gebracht, das auf die Inhaftierung und Isolation von Schwerverbrechern der Mafia spezialisiert ist.