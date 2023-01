Den Haag: Klimaaktivisten blockieren Straße zum Parlament

In der niederländischen Stadt Den Haag haben hunderte Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie blockierten unter anderem die Straße A12, die zum derzeitigen Sitz des niederländischen Parlaments führt. Nach etwa einer Stunde begann die Polizei, die Kundgebung aufzulösen und die Demonstranten, die nicht freiwillig gingen, von der Straße zu tragen.

In der vergangenen Woche hatte die angekündigte Demonstration für Aufregung in den Niederlanden gesorgt. Sechs Klimaaktivisten wurde die Teilnahme an der Aktion gerichtlich verboten. Das Gericht ging davon aus, dass sie die Demonstration für Gewalt nutzen wollten. Unter den Klimaaktivisten hatte die Entscheidung für Protest gesorgt. Sie warfen dem niederländischen Staat vor, das Demonstrationsrecht untergraben zu wollen.