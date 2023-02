NATO: Finnland und Schweden wollen trotz Widerstand Hand in Hand beitreten

Die Regierungen Finnlands und Schwedens sind entschlossen, gemeinsam der NATO beizutreten. Das verdeutlichten die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und ihr schwedischer Amtskollege Ulf Kristersson bei einem Arbeitstreffen in Stockholm. Beide brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, vor dem NATO-Gipfeltreffen im Juli Mitglied des Militärbündnisses zu werden.

„Der Krieg gegen Russland hat die europäische Sicherheitsordnung nachhaltig verändert. Im vergangenen Frühjahr haben wir unseren gemeinsamen Weg zum NATO-Beitritt eingeschlagen. Dieser Weg muss Hand in Hand und im gemeinsamen Einvernehmen beschritten werden, so wie wir ihn begonnen haben. Bei jedem Schritt liegt es in unserem Interesse, diesen Weg zu gehen. Die Sicherheit von Finnland und Schweden ist miteinander verbunden. Es liegt im Interesse des gesamten Bündnisses, dass wir gemeinsam beitreten“, verdeutlichte Marin.

Nur Ungarn und die Türkei haben den Anträgen der beiden nordischen Länder noch nicht zugestimmt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte Mitte der Woche, die Haltung seines Landes dem Antrag Finnlands gegenüber sei positiv, dem schwedischen gegenüber jedoch nicht.