Unfassbare Zerstörung, viele Tote: Schweres Erdbeben erschüttert Türkei und Syrien

In den frühen Morgenstunden hat ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 Syrien und doe Türkei erschüttert. Mindestens 195 Menschen starben, Hunderte sind verletzt. Es wird erwartet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird.

Nach Angaben des U.S. Geological Survey lag das Epizentrum des Bebens etwa 33 Kilometer nördlich der Stadt Gaziantep, in einer Tiefe von 18 Kilometern. Ein starkes Nachbeben der Stärke 6,7 folgte etwa 10 Minuten später.

Das Beben, das bis nach Kairo zu spüren war, ereignete sich in einem Gebiet, das etwa 90 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt liegt.

Zahlreiche Menschen waren in Panik geraten und trotz eisiger Kälte ins Freie gerannt. Rettungskräfte und Anwohner:innen suchten in mehreren Städten auf beiden Seiten der Grenze verzweifelt nach Überlebenden unter den Trümmern der eingestürzten Gebäude.

09:53 Die Karte zeigt die betroffenen Regionen in der Türkei und in Syrien. 09:42 Ein verheerendes Erdbeben der Stärke 7,8 hat am Montagmorgen die Türkei und Syrien erschüttert. Dabei sollen mindestens 600 Menschen ums Leben gekommen sein. Vielerorts werden jedoch weiterhin etliche Menschen unter dem Schutt vermutet. Mindestens 1700 Gebäude eingestürzt. Allein in der Türkei wurden am Morgen laut Vizepräsident Fuat Oktay 284 Opfer gezählt. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden. Für Syrien nannte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh im Staatsfernsehen 230 Tote und mehr als 600 Verletzte in mehreren Provinzen. Die neuesten Entwicklungen in unserem Liveticker 10:02 10:01 Große Betroffenheit äußert der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst 10:00 Der deutsch-syrische Journalist Manaf Hassan twittert: 09:57 09:52 Gesundheitsminister Lauterbach twittert, man prüfe, welche Hilfe Deutschland jetzt leisten könne 09:51 09:50 In den sozialen Netzwerken veröffentlichen Menschen erschütternde Bilder aus der Türkei: 09:50

Erdogan will Rettungstrupps entsenden

Auf türkischer Seite befinden sich in dem Gebiet mehrere große Städte und Millionen syrischer Flüchtlinge. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte auf Twitter mit, dass "sofort Such- und Rettungsteams" in die vom Beben betroffenen Gebiete entsandt wurden.

In der türkischen Provinz Malatya, die in der Nähe des Epizentrums liegt, stürzten mindestens 130 Gebäude ein, wie Gouverneur Hulusi Sahin mitteilte. In der türkischen Stadt Diyarbakir wurden 15 kollabierte Gebäude gemeldet.

"Wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam so schnell wie möglich und mit den geringsten Schäden überstehen werden", twitterte er.

Die Behörden registrierten mindestens 6 Nachbeben, der türkische Innenminister Süleyman Soylu rief die Menschen auf, beschädigte Gebäude nicht zu betreten.

Die Katastrophenschutzbehörde der Türkei sprach zunächst von mindestens 76 Todesopfern in sieben türkischen Provinzen, mindestens 440 Menschen seien verletzt worden.

Syrische Seite ebenfalls schwer betroffen

Auf der syrischen Seite der Grenze erschütterte das Beben Regionen, die von Rebellen kontrolliert werden und in die rund 4 Millionen Syrer:innen während des andauernden Bürgerkriegs geflüchtet waren. Viele von ihnen leben in ärmlichen Verhältnissen und haben kaum Zugang zu medizinischer Versorgung. In der Stadt, Atmeh, wurden mindestens 11 Menschen getötet, viele weitere werden unter den Trümmern vermutet.

In den von der Regierung kontrollierten Gebieten auf der syrischen Seite stieg die Zahl der Todesopfer auf 99, wie die staatlichen syrischen Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium berichteten, mindestens 334 Menschen seien in Syrien verletzt worden. Aus den von Rebellen kontrollierten Gebieten des vom Krieg zerrütteten Landes wurden 20 Tote gemeldet.

Im Nordwesten Syriens beschrieb der syrische Zivilschutz die Lage in der von den Rebellen kontrollierten Region als "katastrophal" und fügte hinzu, dass Gebäude eingestürzt- und Menschen unter den Trümmern begraben seien. Die Notaufnahmen seien voll mit Verletzten, sagte Amjad Rass, Präsident der Syrian American Medical Society.

Syriens staatliche Medien berichteten, dass in der nördlichen Stadt Aleppo und in der zentralen Stadt Hama einige Gebäude eingestürzt sind. Auch in der Hauptstadt Damaskus erzitterten die Gebäude und viele Menschen rannten aus Angst auf die Straße.

Im Libanon rüttelte das Beben die Bewohner aus den Betten und erschütterte die Gebäude für etwa 40 Sekunden. Viele Einwohner von Beirut verließen ihre Häuser und gingen auf die Straße.

Derzeit erlebt die Region eine schwere Kältewelle mit Schneestürmen, die bis Donnerstag andauern sollen.

Bei einem starken Erdbeben im Nordwesten der Türkei kamen 1999 rund 18.000 Menschen ums Leben.