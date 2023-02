Explosion nahe Kiew tötet 4 Menschen: War es ein Unfall?

Bei einer Explosion in einer ehemaligen Fabrik in einem Industriegebiet außerhalb von Kiew sind mindestens vier Menschen getötet worden. Mindestens fünf Menschen wurden nach Angaben des Notdiensts der ukrainischen Hauptstadt verletzt.

Zum Zeitpunkt der Explosion sollen sich mindestens 10 Personen in dem Gebäude befunden haben.

Alina Maliutina suchte nach ihrem Mann, der in der Fabrik arbeitete und den sie telefonisch nicht erreichen kann. Sie kam zum Ort der Explosion, um herauszufinden, was passiert ist.

Doch langsam stellt sich Gewissheit ein, dass sie ihren 30-jährigen Mann wohl nicht mehr wiedersehen wird: "Ich habe seine Eltern noch nicht angerufen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", sagte sie gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

Die Ursache der Explosion wird derzeit untersucht, es gibt Hinweise darauf, dass ein Gasbehälter explodierte.

Lage an der Front

An der Frontlinie in Sumy, im Nordosten des Landes bereiten sich die Soldaten in Schützengräben auf eine neue russische Offensive vor. Das russische Militär ist nur gut einen Kilometer von den ukrainischen Truppen entfernt.

Inmitten der Kämpfe ist der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Grossi, zu Gesprächen über die nukleare Sicherheit in der Ukraine nach Moskau gereist.

Zuvor gab es Angriffe auf mehrere Anlagen, die Befürchtungen über einen nuklearen Zwischenfall laut werden lassen.