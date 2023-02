Wie weiter in Moldau? 14 Tage für eine neue Regierung

In Moldau (auch: Moldawien) hat die Präsidentin Maia Sandu den ehemaligen Innenminister Dorin Recean mit der Regierungsbildung beauftragt.

Dafür hat der 48-Jährige Wirtschaftsexperte jetzt 14 Tage Zeit. Bisher war Recean einer der Berater der Präsidentin.

Nach nur anderthalb Jahren im Amt war Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita überraschend zurückgetreten. Die pro-europäische Regierungschefin stand unter massivem Druck., wie sie selbst als Erklärung für ihre Demission bekannt gab - offenbar wurde sie von pro-russischen Kräften angefeindet.

Die Präsidentin dankte Gavrilita für deren "enorme Opfer".

Moldau ist Nachbarland der Ukraine und leidet unter den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Die Inflation liegt bei über 40 Prozent und die kleine Republik hat Zehntausende Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen.

Im Parlament in Chisinau hat die von Präsidentin Sandu gegründete pro-europäische Partei PAS (Partei der Aktion und Solidarität) eine komfortable Mehrheit, denn sie besetzt 63 von 101 Sitzen. Die Bestätigung des neuen Regierungschefs und seines Kabinetts dürfte von daher kein Problem darstellen.

Allerdings haben die pro-europäischen Politikerinnen und Politiker in den vergangenen Monaten in Moldau an Popularität verloren, während die pro-russischen - mit Unterstützung aus dem Kreml - beliebter geworden sind.