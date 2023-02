Nach Explosion im Oktober: Krim-Brücke wieder vollständig befahrbar

Die Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, ist wieder vollständig befahrbar. Das teilte die russische Regierung am Donnerstag mit. Erst im Oktober wurde die 19-Kilometer lange Brücke bei einer Explosion beschädigt. Der Kreml sprach damals von einem Terroranschlag durch die Ukraine.

Russland hat die Halbinsel Krim 2014 annektiert.

Die Brücke über die Straße von Kertsch, zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer, ist eine wichtige Versorgungsroute für Russlands Armee in den besetzten ukrainischen Gebieten. Sie ist die längste Brücke Russlands und Europas.

Laut dem russischen Vize-Regierungschef Marat Chusnullin wurde sie 39 Tage früher als geplant repariert.

Die Ankündigung durch die russische Regierung kam pünktlich zum "Tag des Verteidigers des Vaterlandes", der in Russland am 23. Februar gefeiert wird, und gleichzeitig am Vorabend des ersten Jahrestags von Russlands Invasion in die Ukraine.