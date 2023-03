Ramadan beginnt, UN warnt vor provokativen Handlungen in Nahost

Für Musliminnen und Muslime weltweit hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. An der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, einer der wichtigsten muslimischen Pilgerstätten auf dem Tempelberg - den auch Juden als ihr Heiligtum beanspruchen -, versammelten sich Gläubige am Mittwochabend zum Gebet.

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verzichten Gläubige in den kommenden vier Wochen unter anderem auf Essen und Trinken.

Der Verzicht soll sie daran erinnern, dass die Hingabe an Gott einen höheren Wert hat als die menschlichen Bedürfnisse.

Der Ramadan findet in diesem Jahr jedoch vor dem Hintergrund der schwersten israelisch-palästinensischen Kämpfe der letzten Jahre statt. Daher besteht die Sorge, dass die Gewalt eskalieren könnte.

Die Vereinten Nationen haben alle führenden Politiker aufgefordert, in dieser sensiblen Zeit jegliche provokativen Handlungen zu unterlassen.

UN-Generalsekretät Antonio Guterres richtete sich an Gläubige anlässlich des Ramadan:

"In diesen schwierigen Zeiten sind meine Gedanken bei denen, die mit Konflikten, Vertreibung und Leid konfrontiert sind.

Ich schließe mich allen an, die den Ramadan begehen und zu Frieden, gegenseitigem Respekt und Solidarität aufrufen.

Lassen wir uns von diesem heiligen Monat inspirieren und eine gerechtere und ausgewogenere Welt für alle aufbauen."