Großbritanniens neue Geldscheine gehen in den Druck

Von Euronews

In Großbritannien gehen neue Banknoten mit dem Porträt von König Charles III. in den Druck. Der 74-jährige Royal ist darauf nicht im Profil, sondern frontal, mit leicht zur Seite gewandtem Gesicht zu sehen. Am sonstigen Design der Scheine wird es keine Änderungen geben.

Ab Mitte 2024 können Verbraucher:innen dann mit den neuen 5-, 10-, 20- und 50-Pfund-Sterling-Scheinen bezahlen.

Auf Wunsch des Königshauses werden ältere Scheine mit dem Porträt der im September gestorbenen Queen Elizabeth II. weiterhin gültig bleiben: damit sollen Kosten und Umweltfolgen minimiert werden.