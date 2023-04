Nordkorea testet offenbar atomwaffenfähige Rakete

Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine atomwaffenfähige Rakete getestet. Das Land habe unter Anleitung von Machthaber Kim Jong Un erfolgreich eine neuartige ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) des Typs Hwasongpho-18 mit Feststoffantrieb getestet, so die staatlich kontrollierten Medien.

Rakete mit Feststoffantrieb ist besonders schnell einsatzbereit

Ziel des Tests am Donnerstag sei es gewesen, die Leistungsfähigkeit von Feststofftriebwerken für mehrstufige Raketen zu überprüfen. Während ICBM als wichtigstes Trägermittel von Atomwaffen gelten, sind Raketen mit Feststoffantrieb besonders schnell einsatzbereit. Nordkorea beschrieb die neue Rakete als strategische Angriffswaffe und künftig "mächtigstes, zentrales und vornehmliches Mittel", um das Land zu verteidigen und Aggressionen abzuschrecken.

Der Raketentest war am Donnerstag auch vom südkoreanischen Militär erfasst worden. Demnach flog die Rakete etwa 1000 Kilometer weit, bevor sie im Japanischen Meer ins Wasser fiel.

Verstoß gegen UN-Beschlüsse und "Provokation"

Südkorea und die USA warfen Pjöngjang eine Provokation vor. Wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms ist Nordkorea bereits harten internationalen Sanktionen unterworfen.

Auch die Bundesregierung verurteilte den "illegalen Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea auf das Schärfste". Dem Land ist die Erprobung von ICBM und anderer ballistischer Raketen durch UN-Beschlüsse untersagt. Solche Raketen können - je nach Bauart - mit einem oder mehreren Atomsprengköpfen bestückt werden.

Der Konflikt mit Nordkorea hat zuletzt wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nach einer bisher beispiellosen Raketentestserie im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet. Die USA und Südkorea nahmen ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang auf.