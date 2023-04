Lawrow stellt Ende des Ukrainekonflikts in Aussicht

Von Euronews mit dpa

Russlands Außenminister Sergej Lawrow - zu Besuch in Brasilien - hat ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht gestellt, wenn Moskaus Forderungen erfüllt würden. Lawrow sagte: "Wir sind natürlich daran interessiert, dass der Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich endet. Unsere Ziele bestehen in erster Linie darin, sicherzustellen, dass es keine Bedrohungen für die militärische Sicherheit der Russischen Föderation auf dem Territorium der Ukraine gibt."

Nach fast 14 Monaten Krieg in der Ukraine ringen sowohl Russlands Streitkräfte als auch die der Ukraine um Munitionsnachschub. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er habe neben Munitionslieferungen mit den Generälen auch Produktionsmöglichkeiten durch staatliche und private Unternehmen erörtert.

Wolodymyr Selenskyj: "Es ist wichtig zu verstehen, ... - wenn versprochener Nachschub ausbleibt, wenn wir zweifeln müssen an den Waffen für die Ukraine, dann bedeutet das, dass ukrainische Soldaten ihr Leben lassen."

Bei der Schlacht um die bereits weitgehend zerstörte, aber symbolträchtige Stadt Bachmut im Gebiet Donezk gehen die russischen Truppen und die Privatarmee Wagner koordiniert gegen die ukrainischen Verteidiger vor. Russische Erstürmungseinheiten, darunter Fallschirmjäger, hätten zwei Stadtviertel im Nordwesten und im Zentrum von Bachmut eingenommen, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums am Montag.

Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, bestätigte das gemeinsame Vorgehen. Demnach schützen die regulären Truppen die Flanken der Privatarmee im Kampf gegen die ukrainischen Streitkräfte. Prigoschin hatte zuletzt immer wieder kritisiert, dass das russische Verteidigungsministerium zu wenig unternehme, um Bachmut einzunehmen. Vor allem hatte der Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin einen Mangel an Munition beklagt.