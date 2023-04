Lula da Silva ist auf Europareise, erster Stop: Portugal

Von euronews

Der brasilianische Präsident Lula da Silva ist zum ersten Mal seit seiner Wiederwahl in Europa, erster Stop ist Portugal.

Lula hatte am Montag zuletzt den russischen Außenminister Sergej Lawrow in Brasilia empfangen. Die Unterstützer der Ukraine hat er dabei irritiert, er machte Kiew mitverantwortlich für die russische Invasion. Er forderte zu Friedensgesprächen auf, sein Ziel sei es, Russland und die Ukraine an einen Tisch zu bringen.

"Ich habe die beiden Länder nie gleichgestellt, weil ich weiß, was eine Invasion ist und was territoriale Integrität ist, und wir alle denken, dass Russland einen Fehler gemacht hat und bereits in allen UN-Beschlüssen verurteilt wurde. Aber ich denke, der Krieg ist begonnen und jetzt muss er enden. also muss es jemanden geben, der bereit ist, zu reden."

Luiz Inacio Lula da Silva, brasilianischer Präsident

Lula bemüht sich nach der Amtszeit von Jair Bolsonaro um eine Verbesserung der globalen Beziehungen, er war in Peking und Washington; er setzt seine Agenda zur "Wiederbelebung der diplomatischen Beziehungen Brasiliens zu seinen wichtigsten Partnern fort".

Es wird erwartet, dass er die Gelegenheit nutzen will, um die Verhandlungen über ein großes Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Mercosur-Block wieder in Gang zu bringen. Brasilien hat Portugal in dieser Hinsicht als einen "wichtigen Verbündeten" bezeichnet.

Auf dem Programm von Lulas Reise steht auch ein portugiesisch-brasilianisches Gipfeltreffen, auf dem die Staats- und Regierungschefs beider Länder 12 bilaterale Abkommen unterzeichnen und ratifizieren sollen, darunter auch ein Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Raumfahrtbehörden.

Am Dienstag wird der brasilianische Präsident dann nach Spanien weiterreisen.