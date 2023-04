Seit 16 Samstagen: Massenprotest in Israel gegen Netanjahus Justizreform

Von euronews

In Israel sind zum 16. Mal in Folge Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung von Benjamin Netanjahu und ihre umstrittene Justizreform zu protestieren. Die rechts-religiöse Regierung will das Justizsystem gezielt schwächen, Experten warnen vor schwerem Schaden an der Demokratie.

Angeblich kamen landesweit 380.000 Menschen zu den Demonstrationen, obwohl Netanjahu Ende März ein Aussetzen der Reformen angekündigt hatte, um Gespräche zu ermöglichen. Die Hauptkundgebung fand in Tel Aviv statt.

_"Indem die Regierung den Justizputsch weiter vorantreibt, vertieft sie den Riss in der israelischen Gesellschaft, schadet der Wirtschaft _und der Sicherheit Israels", hieß es von den Organisatoren.

Es wird erwartet, dass auch die Feiern zum 75-jährigen Bestehen Israels in der kommenden Woche von Protesten überschattet werden - die "größte Demonstration am Unabhängigkeitstag in der israelischen Geschichte" ist angekündigt.