Erdogan und Putin nahmen per Videoschalte an der Einweihung des türkischen AKW Akkuyu teil

Erdogan und Putin weihen neues AKW ein - aber nur per Videoschalte

Von Euronews

Der russische Staatskonzern Rosatom hat in der Türkei ein neues Atomkraftwerk gebaut. Heute wurde es eingeweiht. Erdogan und Putin haben allerdings nur per Videoschalte an der Zeremonie teilgenommen.

Russland und die Türkei haben an diesem Donnerstag die Anlieferung von Brennstäben am Atomkraftwerk Akkuyu in der Südtürkei gefeiert. Gebaut wurde das AKW von dem russischen staatlichen Konzern Rosatom. Harsche Kritik 37 Jahre nach Tschernobyl: "Deutschland steht allein"

"AKW, nein danke": Drei letzte Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet Beide Staatschefs nahmen per Videoschalte an der Online-Zeremonie teil. Laut Erdogan wird das Akkuyu-AKW 10 Prozent des Stromverbrauchs der Türkei liefern. Erdogans Auftritt war nach Spekulationen über seinen Gesundheitszustand mit Spannung erwartet. Am Dienstagabend musste der türkische Präsident eine Fernsehinterview unterbrechen und legte eine Wahlkampfpause ein. Erdogans Gesundheit nach Interview-Abbruch "überaus gut"

Wahlkampfauftakt der AKP: Wie eng wird es am 14. Mai für Erdogan? Am Donnerstag teilte aber der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca mit, Erdogans Gesundheitszustand sei Gut. Er erhole sich von einer Magen-Darmentzündung und sei auf dem Weg der Besserung. Er werde sein Programm so schnell wie möglich wieder fortsetzen." Erdogan befindet sich im Wahlkampfendspurt für die Türkei Parlaments- und PräsidentschaftswahlenWahlen am 14. Mai. Seine Anwesenheit bei der Einweihung des AKW vor Ort sollte eines der letzten Wahlkampf-Highlights werden.